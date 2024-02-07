نجم الزمالك السابق : على حسام حسن تغيير أسلوبه مع لاعبي منتخب مصر

طالب أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بتغيير أسلوبه مع اللاعبين في الفترة المقبلة.

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وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن هو أفضل السيئين في المدربين المصريين، هو يهتم بالتفاصيل الصغيرة، لكن لديه مشاكل تتمثل في عصبيته الزائدة".

وأضاف: "حسام حسن لديه العزيمة والإصرار، كوبر وكيروش تأهلا لنهائي كأس إفريقيا، والكارثة كانت مع روي فيتوريا، ولكن الجيل الحالي للمنتخب جيل جيد من اللاعبين".

وتابع: "لاعبو منتخب مصر لن يتقبلوا أن يتم التحدث معهم بأسلوب لا يناسب قيمتهم، وأنصح حسام حسن أن يقوم بتغيير أسلوبه".

وأكمل: "اللاعبون المصريون جيدين، وهؤلاء اللاعبين تأهلوا لنهائي كأس إفريقيا مرتين، أسوأ شيء في كرة القدم المصرية هي الإدارة والمدربين".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "حسام حسن كان يحارب ليكون مدربًا لمنتخب مصر، ولكن مع الجيل الحالي يجب التعامل بشكل جيد مع اللاعبين.. حسام حسن يجب أن يقوم بتحفيز اللاعبين دون تجاوز".