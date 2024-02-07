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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق : على حسام حسن تغيير أسلوبه مع لاعبي منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

طالب أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بتغيير أسلوبه مع اللاعبين في الفترة المقبلة.

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وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن هو أفضل السيئين في المدربين المصريين، هو يهتم بالتفاصيل الصغيرة، لكن لديه مشاكل تتمثل في عصبيته الزائدة".
وأضاف: "حسام حسن لديه العزيمة والإصرار، كوبر وكيروش تأهلا لنهائي كأس إفريقيا، والكارثة كانت مع روي فيتوريا، ولكن الجيل الحالي للمنتخب جيل جيد من اللاعبين".
وتابع: "لاعبو منتخب مصر لن يتقبلوا أن يتم التحدث معهم بأسلوب لا يناسب قيمتهم، وأنصح حسام حسن أن يقوم بتغيير أسلوبه".
وأكمل: "اللاعبون المصريون جيدين، وهؤلاء اللاعبين تأهلوا لنهائي كأس إفريقيا مرتين، أسوأ شيء في كرة القدم المصرية هي الإدارة والمدربين".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "حسام حسن كان يحارب ليكون مدربًا لمنتخب مصر، ولكن مع الجيل الحالي يجب التعامل بشكل جيد مع اللاعبين.. حسام حسن يجب أن يقوم بتحفيز اللاعبين دون تجاوز".

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