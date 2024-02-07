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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو عن إصابة الونش: الزمالك يدفع ثمن إجراء الانتخابات في ملعب التدريبات

الونش
الونش

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن محمود حمدي الونش، لاعب الأبيض تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بسبب أرضية ملعب التدريبات في النادي.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألف سلامة لمحمود حمدي الونش، هذه الإصابة من أكثر الأمور التي أحزنتني".
وأضاف: "الونش لاعب راجل، وأعرف أنه يشعر بالحزن بسبب هذه الإصابة، لكنني أؤكد له أن هذا نصيب وقدر، الجميع يحب الونش، وهذا هو أهم شيء بالنسبة له".
وتابع: "الزمالك سيتعرض للأذى بسبب إجراء الانتخابات في أرضية ملعب التدريبات، والونش تعرض لهذه الإصابة بسبب أرضية ملعب التدريبات".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الزمالك يدفع ثمن الترتيبات الإدارية الخاطئة، لا يمكن لأحد أن يتخيل ما حدث في أرضية ملعب تدريبات الزمالك".

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