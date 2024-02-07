أبطال وصناع "درويلة" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم قبل عرضه اليوم بالسينمات

احتفل صناع وأبطال فيلم "درويلة" مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص للفيلم، داخل إحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور فريق العمل وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان حسني شتا، الفنان وائل ترك، الفنان إبرام سمير، الفنانة الشابة نهال نور، الفنان وائل ترك، المخرج معوض إسماعيل، إلى جانب حضور عدد من النجوم والشخصيات العامة على التواجد وتهنئة فريق عمل الفيلم منهم الفنانة اللبنانية حورية فرغلي ودومينيك حوراني والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

وقبل بدء العرض، التف الجمهور حول المطرب "مسلم"، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، وشهد العرض أيضًا لفتة إنسانية من الفنان حسني شتا بالتقاط صور تذكارية مع أحد الأطفال.

وأعلنت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "دريلة"، بطولة النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم، كما طرح صناع العمل البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشية على نفس نهج نجوم البوستر الرسمي وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

جدير بالذكر أن فيلم "درويلة"، تدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية، إضافة إلى أنه يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.