دراسة: كثرة الجلوس في العمل تزيد خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة جديدة أن الجلوس طوال اليوم في العمل يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16%.

وشملت الدراسة التي أجريت في تايوان، أكثر من 400 ألف موظف تبلغ أعمارهم 20 عامًا فما فوق، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وتوصلت الدراسة إلى أن الذين يعملون في وضعية الجلوس كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بنسبة 34% مقارنة بغيرهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب الدراسة، لم يواجه الذين يتضمن عملهم مزيجًا من الجلوس والوقوف والحركة خطرًا متزايدًا للوفاة المبكرة، مقارنة بأولئك الذين كانوا لا يجلسون بانتظام.

أما الذين يعملون في وضعية جلوس ويمارسون القليل من النشاط البدني، فتمكنوا من تقليل خطر الوفاة المبكرة بزيادة نشاطهم البدني في أوقات الفراغ بنحو 15 إلى 30 دقيقة يوميا.

وأوصى القائمون بادراسة الموظفين بأخذ استراحة من الجلوس كل نصف دقيقة، والوقوف عند التحدث على الهاتف، والانضمام إلى الزملاء في اجتماعات المشي عوضا عن الجلوس.

