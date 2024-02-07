بعروض لفرقتي الإسماعيلية والسويس قصور الثقافة تواصل فعاليات مسابقة " فن بلدي"

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية عروضا فنية ضمن مسابقة "فن بلدي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات المسابقة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بمشاهدة لفرقة السويس للفنون الشعبية، قدمت خلالها مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها الصيادين، شباب السويس، دلوعة، والحنة السويسي.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية باقة من التابلوهات المستوحاة من الفلكلور منها السفينة، والصيادين.



جاء ذلك بحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمود صبري أستاذ الفنون الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، ومصمم الاستعراضات الفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، نظمت مكتبة حي السلام الثقافية لقاء بمناسبة ذكرى ميلاد د. جمال حمدان، تحدث خلاله محسن كمال عن نشأة د. "حمدان" ابن محافظة القليوبية، موضحا الشهادات العلمية التي حصل عليها، وأهم المناصب التي تقلدها، ومنها الانضمام إلى هيئة التدريس بكلية الآداب قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة.



كما عن مؤلفات د. "حمدان" والتي بلغت 29 كتابا أهمها كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" الذي يعد من أهم الدراسات الجغرافية عن مصر، حيث مزج في دراسته بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة والعلوم الطبيعية والإنسانية.



كما أعد بيت ثقافة التل الكبير لقاء مماثلا، تحدثت خلاله أمينة المكتبة عن الكتب التي ألفها د.حمدان خلال فترة عمله بالجامعة، وأبحاثه العملية والمقالات التي نشرها بالصحف المختلفة.



من ناحية أخرى شهد بيت ثقافة الضبعية لقاء بعنوان "الوقاية خير من العلاج" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، قدم خلاله أحمد حسين عددا من النصائح للرواد للوقاية من السرطانات ومنها عدم الإفراط في تناول الطعام، الابتعاد عن التدخين، الفحص الطبي المستمر وممارسة الرياضة، بينما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية، يوما ترفيهيا للأطفال تضمن ورشة أشغال يدوية بالأقمشة والخرز وفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.