القليوبية تستضيف بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية "كاتا"

استضافت محافظة القليوبية، اليوم بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الإتحاد المصري للكاراتية علي مستوي محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولي للكاراتية، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية بمشاركة 13 مركز تنمية شبابية باجمالي 170 لاعب ولاعبة، وتم تسليم الجوائز مالية وميداليات للفائزين باجمالي ٢٥ ألف جنية ، للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث للكاتا فردي ناشئين والكاتا جماعي ناشئين ، والكاتا فردي ناشئات والكاتا جماعي ناشئات .

وتأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية.

حضر الفعاليات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، غيداء نائل مدير عام الهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، والكابتن خالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن طارق رجائي الحكم الدولي ورئيس اللجنة العليا للحكام، والكابتن محمد رمضان الحكم الدولي بالاتحاد والدكتور شريف عبد الله مدير البطولة .