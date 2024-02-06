التنمية الشبابية بشرم الشيخ يفوز بالمركز الأول ببطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية «كاتا»

فاز لاعبي مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ بالمركز الاول في كاتا جماعي بنبن و المركز الاول في كاتا بنات جماعي.

كما فاز اللاعبين في منافسات الفردي بنين بالمركز الاول و المركز الثاني و المركز الثالث وفاز في منافسات فردي بنات بالمركز الاول و المركز الثاني و المركز الثالث بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الإتحاد المصري للكاراتية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وتم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولي للكاراتية، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية بمشاركة 13 مركز تنمية شبابية باجمالي 170 لاعب ولاعبة ، وتم تسليم الجوائز مالية وميداليات للفائزين باجمالي ٢٥ ألف جنية ، للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث للكاتا فردي ناشئين والكاتا جماعي ناشئين ، والكاتا فردي ناشئات والكاتا جماعي ناشئات .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .