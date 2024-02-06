التغذية العلاجية تدشن ندوات تثقيفية وتوعوية بمدن جنوب سيناء

قامت ادارة الاعلام السكانى بمديرية صحة جنوب سيناء، بعقد ندوة لمعلمات المدرسة اليابانية بطور سيناء عن وسائل تنظيم الاسرة عن اهمية الرضاعة الطبيعية والفحص الذاتى للثدى والاكتشاف المبكر للاورام وقد قام فريق الادارة بعمل مرور على اعمال الادارة بمستشفي ابو رديس المركزى.

وقد تم عمل ندوة عن مفهوم الصحة الانجابية والاكتشاف المبكر للاورام وايضا في ضوء متابعة سير العمل تم المرور على الفريق الخاص بادارة دهب الصحية والقيام بعمل ندوة توعوية للعاملين بها.

وفى نفس السياق قامت ادارة الثقافة الصحية تحت اشراف الدكتوره سومية عنانى مدير الادارة وبعضوية فريق الادارة ممثلا في كلاً من الدكتوره مها قمر الدولة والدكتوره اسراء عادل واسماعيل قميح ومحمد العوامى وفاطمة محمد وندا كرم وجلال احمد خلال الفترة الماضية بعدد من الندوات التثقيفية بعدد من المنشآت الحكومية والمديريات بمدينة طور سيناء عن امراض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي وكيفية الاصابة به والوقاية منه وكذلك طرق العلاج ، كما تم الحديث عن امراض فصل الشتاء وكيفية الوقاية من الاصابة به.

وبالتعاون مع ادارة التغذية العلاجية بالمديرية وتحت اشراف الدكتورة حنان لاشين مدير الادارة وبمشاركة ايمان ايمن ممرضة التغذية العلاجية بمستشفي الطور وقد تم عمل قياس الوزن والطول تم عقد ندوة تثقيفية عن التغذية الصحية وفوائدها والغذاء الغير صحي وذلك بمنطقة تعمير سيناء.