ندوة بإعلام جنوب سيناء توصي على تشجيع المشغولات اليدوية السيناوية

أوصت ندوة في مركز إعلام جنوب سيناء على تشجيع المشغولات اليدوية السيناوية للارتقاء بها وأن تكون في كل بيت من أجل تشجيع المنتج المحلي، وذلك في الندوة التي نظمها مركز الإعلام بطور سيناء تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات بهدف دعم المنتج المصري تحت شعار "مستقبل بلادنا في منتج بلادنا.

وذلك تحت إشراف أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء، بمقر قاعة المجمع الإعلامي بالطور ، حاضر خلالها أميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و فؤاد عبد العظيم مدير جمعية الأسرة المنتجة ومحمد علام مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء ، وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

أكدت أميمة ابراهيم أن المرأة المصرية هي عمود الأسرة بالشراكة مع زوجها لبناء أسرة قوية منتجة ، ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة توجب على الجميع التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ويشمل ذلك جميع أفراد الأسرة .

و أوضحت ابراهيم أن محافظة جنوب سيناء ملتقى لجميع فئات المجتمع من المحافظات الأخرى يحمل كل منهم ثقافات مختلفة ، لو تكاملت بمهارتها من خلال التدريب على الصناعات الغذائية والمشغولات اليدوية والتسويق لها إلكترونيا.

وكشفت ابراهيم عن دورة " احتراف " الهدف منها التدريب على احدث المهارات الحديثة للمنتجات الحالية .

و أشارت ابراهيم إلى أن الأفكار البسيطة مدخل للمشروعات الكبيرة خاصة وجهات التمويل متمثلة في التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعى ، جهاز تنمية المشروعات نصب عين الجادين للعمل، هذا بجانب العمل على الابداع في جودة المنتج للاستمرار في العمل وزيادة الدخل بما يعود على الجميع بالنفع.

وعلى الجانب الآخر أشار " فؤاد عبد العظيم" إلى حتمية إدارة الأسرة لظروفها الاقتصادية وتقليل الفاقد والاستغلال الأمثل للمتاح، ودعا إلى التشابك في عملية الإنتاج للوصل إلى المامول في اسرع وقت وزيادة دخل من خلال قطاعات المحافظة ككل بعيدا عن الصورة الفردية الأقل جودة .

واضاف عبد العظيم أن هناك تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج لاعفاء المنتجين من تكلفة عرض منتجاته في المعارض سواء داخل المحافظة وخارجها لتشجيع المنتجين تسويقيا خاصة وقد أصبح التسويق مشكلة للبعض.