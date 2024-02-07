إعادة توزيع الأطباء المتغيبين ونقل صيادلة بصحة الفيوم

قام الدكتورسامح العشماوي- وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه هاله احمد مدير اداره التمريض والدكتورة نشوى مصطفى مدير اداره الدعم الفني ومتولي سعد مدير الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال - مدير ادارة العلاقات العامة بالمرور على 9 وحدات بمركزي يوسف الصديق وابشواي وذلك استكمالا للجوالات الميدانية المفاجئة على وحدات الرعاية الاولية بيوسف الصديق وابشواى , وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة اعادة توزيع اطباء الاطفال المتغيبين بالشواشنة على مستشفى الصدر ونقل صيادلة الوحدة والمركز المتميز لادارة اخرى بالمحافظة لغلق الصيدليتين.

احالة المتغيبين للشئون القانونية

بدات الزيارة بالمرور على وحدة موسى ميزار وهي من الوحدات التي يعاد بناؤها ضمن مبادرة حياة كريمة والاعمال منقولة الى احد المنازل القريبة . وتتواجد التمريض ولم يجد اطباء او صيادلة فامر بفحص الدفاتر وتحويل المتغيبين دون اذن للشئون القانونية بالمديرية ثم توجه بعد ذلك الى وحدة المشرك قبلي وهي ايضا من الوحدات المعاد انشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة والاعمال منقولة الى الوحدة المحلية فأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين الى التحقيق وشدد على ارتداء كارت التعريف واصلاح الاجهزة المعطلة وقد تفقد الصيدليه والحسابات والشئون الادارية.

وتفقد وكيل الوزارة عيادة تنظيم الاسرة وقام باختبار معلومات الممرضة ناديةعبدالحميد-ممرضة تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاه لها من الادارة لكفاءتها العلمية ,كما تفقد الاستقبال وعلم بان جهاز الاستنشاق معطل و فى الصيانة فامر بالاتصال بالمهندسة المسئولة بالادارة للاسراع باصلاحه.

ثم توجه "العشماوى" الى الوحدة الصحية بقرية المشرك بحري وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف و تفقد عيادة تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة من الادارة لممرضة تنظيم الاسرة سمية احمد محمد لكفاءتها العلمية بعدها تفقد الاستقبال غرفة الملفات وامر باعادة تنظيمها والافادة خلال يومين كما امر بتحويل المتغيبين الى التحقيق.

و توجه الى المركز المتميز بالشواشنة وتفقد غرفة الاستقبال وقام بصرف مكافاة مالية فورية للممرضة نهلة حمدي لكفاءاتها العلميه ودقتها في التسجيل ,كما تفقد غرفة الاشعة والمعمل والصيدلية وجدها مغلقة وامر بنقل الصيادلة الى خارج الادارة بالفيوم ,كما تفقد كما تفقد العمليات والحضانات وامر بنقل اطباء الاطفال المتغيبين الى مستشفى الصدر بالفيوم

و تفقد وحدة الرعاية الاساسية الموجودة بالشواشنة ايضا وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق ونقل الصيادلة ايضا خارج الادارة لتغيبهم وغلق الصيدلية.

ثم توجه الى وحدة كحك قبلي وامر بفحص الدفاتر وتحويل جميع المتغيبين الى التحقيق لتركهم العمل قبل مواعيد العمل الرسمية و وجود خطوط سير غير معتمدة ,ثم غادر الى وحدة العلوية التابعة لادارة ابشواي الصحيه ووجد النوباتجية ممرضة فقط , بعد ذلك توجه الى وحدة ابو شنب ووجد فريق اشراف الادارة وطبيب الوحدة في فتره النوباتجية كما حضر الدكتور راضى رشاد مدير الادارة الصحية لتفقد سير العمل بالوحدة وقام مع دكتور وكيل الوزارة ومدير الوحدة بتفقد التطعيمات والاستقبال .

بعدها قام وكيل الوزارة بزيارة وحدة الجيلاني ووجد النوباتجية و ابلغوا ان الاعمال محالة الى وحدة ابو شنب لوجود الطبيب بها فتفقد الاستقبال اطمئن من النوباتجية على سير العمل .

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