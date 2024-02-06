موسكو تستدعي ممثلى سفارات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لمناقشة تصويت الروس بالخارج

استدعت وزارة الخارجية الروسية ممثلي سفارات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بشأن موضوعات تتعلق بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة بالخارج.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء "استدعينا القائمين بأعمال سفارات دول البلطيق في موسكو بسبب عدم الاستجابة المناسبة من سلطات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا للطلبات المتكررة من الجانب الروسي لضمان أمن الدبلوماسيين والمواطنين الروس بمراكز الاقتراع داخل السفارات الروسية في هذه الدول خلال فترة الانتخابات الرئاسية الروسية، المقررة في مارس من هذا العام".



وأضافت " طالبنا ممثلي سلطات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الناخبين وموظفي سفارات روسيا خلال فترة التصويت" مشيرة إلى أن خلق صعوبات خلال الانتخابات سيستدعي احتجاجا خطيرا لدى المواطنين الروس الذين يعيشون في تلك البلدان لأن هذا ينتهك حقوقهم الدستورية.



وشددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية على ضرورة وفاء دول البلطيق بالتزاماتها، موضحة أن بلادها ستتصرف بشكل حاسم في سياق ثنائي وعبر المؤسسات الدولية في حال استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل هذه الدول.