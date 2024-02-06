الخارجية الألمانية: نتابع التطورات فى السنغال بقلق واهتمام كبيرين

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتابع التطورات في السنغال بقلق واهتمام كبيرين، مشيرة إلى أن الشعب السنغالي له الحق في مواصلة العملية الانتخابية وتحديد قيادته السياسية بطريقة ديمقراطية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، الثلاثاء: "تقع على عاتق الحكومة السنغالية مسئولية تمكين إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام المعايير الدستورية، ونحن نتفق على ذلك مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "كان التقليد الديمقراطي القديم في السنغال بمثابة نموذج يحتذى به في منطقة مبتلاة بالأزمات وعدم الاستقرار، وندعو جميع القوى السياسية إلى التمسك بذلك، خاصة في الأوقات الصعبة".