الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمير المصري شاب فلسطيني فى "مليحة" رمضان 2024

أمير المصري
أمير المصري

أنطلق النجم الشاب أمير المصري بتصوير أولى لقطاته فى المسلسل الدرامي الجديد "مليحة" والمفترض طرحه في الماراثون الرمضاني القادم 2024.

أمير المصري 

أمير المصري في مسسل مليحة

ويقوم أمير المصري خلال أحداث مسلسل مليحة بتجسيد شخصية شاب فلسطيني من المقيمين في مصر ويلعب دور الشقيق الأصغر لدياب ولعب الفنانة ميرفت أمين دور والدتهم، ويستمر المخرج عمرو عرفة بتصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة بالقاهرة وصحراء السلوم.

ويعتبر مسلسل مليحة من الأعمال الهامة المنتظرة خلال السباق الرمضاني القادم، نظرا لأن العمل يناقش القضية الفلسطينية وهو مكون من 15 حلقة فقط.

مسسل مليحة

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.


كان عمرو عرفة استقر على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن "مليحة " يعتبر أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

txt

نجوم الفن يدعمون فلسطين على السجادة الحمراء

مواد متعلقة

فيلم أنا وابن خالتي.. أحدث حصيلة بشباك التذاكر

نجوم الفن يدعمون فلسطين على السجادة الحمراء

مقسوم .. آخر حصيلة إيرادات للفيلم في شباك التذاكر

فيلم ليلة العيد.. إيرادات آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم شماريخ تتخطى الـ 20 ألف جنيه

عبير صبري تكشف تفاصيل شخصيتها فى "حدوتة منسية": عمل يحترم عقلية المشاهد

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. سيرين خاس تنضم لأسرة مسلسل "مليحة"

تامر عاشور يحتفل بتصدر "هيجيلي موجوع" كأفضل أغنية على أنغامي

الجريدة الورقية