أمير المصري شاب فلسطيني فى "مليحة" رمضان 2024

أنطلق النجم الشاب أمير المصري بتصوير أولى لقطاته فى المسلسل الدرامي الجديد "مليحة" والمفترض طرحه في الماراثون الرمضاني القادم 2024.

أمير المصري

أمير المصري في مسسل مليحة

ويقوم أمير المصري خلال أحداث مسلسل مليحة بتجسيد شخصية شاب فلسطيني من المقيمين في مصر ويلعب دور الشقيق الأصغر لدياب ولعب الفنانة ميرفت أمين دور والدتهم، ويستمر المخرج عمرو عرفة بتصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة بالقاهرة وصحراء السلوم.

ويعتبر مسلسل مليحة من الأعمال الهامة المنتظرة خلال السباق الرمضاني القادم، نظرا لأن العمل يناقش القضية الفلسطينية وهو مكون من 15 حلقة فقط.

مسسل مليحة

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



كان عمرو عرفة استقر على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن "مليحة " يعتبر أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.