فريق الأحلام.. أحمد موسى يهنيء منتخب الأردن بالصعود لنهائي كأس آسيا (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للمنتخب الأردني بالتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قائلا: "مبروك للشعب الأردني، والملك عبد الله الثاني على تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا".

منتخب الأردن كله نجوم

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم : "لأول مرة في تاريخ الأردن يصل المنتخب الكرة لنهائي كأس آسيا"، معلقا "منتخب الأردن كله نجوم وكان لديهم إصرار على تحقيق النصر".

وتابع أحمد موسى: "كل التحية والتقدير إلى المنتخب الأردني الذي أسعدنا بشكل كبير وإحنا فرحانين بجد كأن منتخب مصر هو الذي يلعب"، مردفا: "منتخب الأدرن هو منتخب الأحلام وكل لاعب في المنتخب الادرني يستحق التقدير والتهنئة".

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التهنئة إلى المنتخب الأردني بعد تأهله إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية عقب فوزه على منتخب كوريا فى نصف نهائي البطوله.

وكتب مرتضى على صفحته أوجه التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين والشعب الأردني الشقيق على فوز المتتخب على كوريا ليصل هذا المنتخب العظيم إلى نهائى كأس آسيا لأول مره فى تاريخه متمنيا له الفوز بالبطوله

وكسر منتخب الأردن عقدة نظيره الكوري الجنوبي وحقق الفوز الأول عليه تاريخيا بهدفين نظيفين ولعب الفريقين 6 مباريات سابقة، فازت كوريا الجنوبية في 3 مباريات وتعادلا في مثلهم، ليحقق المنتخب الأردني الفوز الأول تاريخيا في المباراة السابعة بينهما