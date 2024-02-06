كلينسمان: الأردن استحق الفوز و خيبة امل كبيرة لنا

اعترف الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بأحقية المنتخب الأردني في الفوز بمباراة الدور نصف النهائي لكأس اسيا والتي جمعت منتخبي الاردن و كوريا الجنوبية وانتهت بفوز منتخب نشامي الاردن بهدفين مقابل لاشىء .

وقال الألماني يورجن كلينسمان عقب المباراة: استحق منتخب الاردن الفوز في المباراة . كل الكرات المشتركة بين لاعبي المنتخبين كانت من نصيب لاعبي الاردن وهذا ما حذرت منه لاعبي منتخب كوريا قبل المباراة وهو ما حدث .

وأضاف النجم الألماني الكبير: لا أفكر في تقديم الاستقالة فمازال الطريق أمامنا طويل في تصفيات كأس العالم والفريق مازال قادرا على التطوير و التقدم في المستوى وهو ما سنسعى له خلال الأيام القادمة.

وعن المواجهة مع الاردن قال كلينسمان: أشعر باحباط كبير وغضب عارم فقد كنا نود التأهل الى المباراة النهائية لكن هذه البطولة اثبتت ان منتخب شرق القارة تعاني كثيرا امام منتخبات غرب القارة وهو ما يؤكد قوة البطولة والإثارة الموجودة في اغلب مبارياتها . ذهبت إلى مدرب الاردن عقب المباراة لحيته على أداء فريق وهذا ما اعتدت عليه طوال مسيرتي كلاعب او كمدرب انه بعد نهاية المواجهة اصافح المنافس واتمنى له التوفيق وهذا ماحدث .

واختتم يورجن كلينسمان تصريحاته قائلا : تعديل مساره الفريق هو هدفنا في المرحلة القادمة وعلينا معالجة اخطائنا في مباريات تصفيات كأس العالم .