رصد 1358 قضية حجب سلع تموينية خلال يوم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (1358) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.