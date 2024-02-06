وسائل تكنولوجية حديثة لتقييم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم

أعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسماعيليه الأزهرية اتباع كافة الإجراءات الفنية واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية بتصفيات مسابقة القرآن الكريم والتي يشارك فيها طلبة المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد عبد الجواد أن هناك لجنة تتابع يوميا سير المسابقة والتأكد من عدم وجود معوقات؛ حيث شدد فضيلته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من صلاحية السماعات، وتذليل العقبات أمام الطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة.



وللاسبوع الثاني على التوالي تتواصل فاعليات مسابقة القرآن الكريم السنوية بالإسماعيلية، والتي يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري داخل محافظة الإسماعيلية.



ورافقه خلال جولته اليوم عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، والدكتور محمد مصطفى مدير إدارة المعلومات بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، للاطمئنان على حسن سير المسابقة .



وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذ المسابقة والتي تهدف للعناية بكتاب الله حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، ونشره في ربوع العالم؛ وترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله. وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، مع تطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليا كما تعمل المسابقة على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم وتهيئة وإعداد الناشئة والشباب للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن واعداد محفظين للقرآن الكريم على المنهج الأزهري الوسطي؛ ليكونوا نواة لنشر الكتاتيب ذات التوجه المعتدل في المجتمع.