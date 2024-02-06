فحص عينات من تـربة وادي قـنا ونهر النيل

قال الدكتور وسام محمد علي سالم أستاذ البكتيريا ورئيس قسم النبات والميكروبولوجي، إن ورشة عمل تعريف وتصنيف الطحالب المُقامة بجامعة جنوب الوادي، تفحص عينات مركزه من نهر النيل ومن تربه وادي قنا.

وأضاف إنه فحص عينات من الطحالب في الورشة والتى تقام لأول مرة بالجامعات المصرية من أرصفه ميناء الإسكندرية وادي الريان وإدكو وبحيره ناصر والساحل الغربي للبحر المتوسط،

وافتتح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل تعريف وتصنيف الطحالب وتطبيقاتها والتى ينظمها قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بالجامعة في الفترة من 6-8 فبراير الجارى بالتعاون مع الجمعية المصرية للطحالب.

فعاليات الورشة والحضور

تحت إشراف الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بمشاركة 53 من أساتذة الجامعات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

شكر رئيس الجامعة إدارة كلية العلوم، التى تؤدى الدور المنوط بها في ترسيخ الرسالة الخاصة بالكلية وتحويلها إلى واقع علمى، وأكد دعمه المستمر لكل الفعاليات التى تثرى الحركة البحثية بالجامعة.

وأبرز عكاوي، أهمية البحث العلمى والمعرفة، مبينًا أن الحرب اصبحت حربا معرفيه والاستحواذ معرفى مدللا على ذلك بمصطلحات اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكرى.

وعبر رئيس الجامعة، عن سعادته بكل جديد يضيف للعلم واهمية تبادل الأفكار والمشاركة البحثية وأشاد بمجهودات قسم النبات بكلية العلوم في اقامة هذه الورشة وما تقدمه الجمعية المصرية للطحالب من دور علمى هام .

20 جامعة تُشارك فى الورشة:

وقدم الدكتور خالد بن الوليد شكره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية العلوم واعرب عن سعادته باقامة هذه الفعالية العلمية الهامة والتى يشارك فيها باحثين من 20 جامعة من مصر والدول العربية والتى تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين في مجال الطحالب، وتعد مثال للورشة المتكاملة والتى تضم محاضرات نظرية تتبعها ورش عمل تعريفبة بالميكروسكوبات .

برنامج الورشة:

وبيّن الدكتور مصطفى الشيخ منسق عام الورشة، إن هذه الورشة تُقام لأول مرة بالجامعات المصرية، وبيّن أن فعاليات اليوم الأول تضمنت محاضره للدكتور عادل فهمي ومحاضرة للدكتور عبد الله صابر بعلوم عين شمس .

وتابع إنه في اليوم الثاني من الورشة، يتضمن محاضره للدكتور أحمد الجمل بعلوم الازهر ومحاضره للدكتور محمد عبد الكريم بعلوم الإسكندرية بالإضافة الى رحله سياحيه الى مدينه الأقصر لزياره المعابد ووادي الملوك.

حضور الورشة:

شهد فعاليات الورشة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر السابق ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بقنا وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للطحالب وباحثى 20 جامعة مصرية ومعهد بحثى بالإضافة إلى جامعتى مصراته الليبية وجامعة اب اليمنية وطلاب من كلية العلوم المشاركين بأبحاث فى الورشة ولفيف من الضيوف والمهتمين.