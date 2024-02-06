تعرض للتنمر وحلق شعره على الهواء.. أزمات في حياة خالد سليم

تعرض الفنان خالد سليم لأزمات عديدة في حياته، لم يكن يعلمها الكثير، إلا أنه أفصح عن كل الأسرار التي يعاني منها حتى الآن، وبمناسبة عيد ميلاده الـ 48 نقدم لك أبرز الأزمات التي تعرض لها النجم جعلته ليس بطلًا في الأفلام فقط بل في حياته الشخصية أيضًا.

على عكس الكثير من الفنانين، لم يعاني خالد سليم من هجوم والديه عليه لحبه في التمثيل والغناء، بل كانوا يعملون على تنمية هذه الموهبة أكثر وأكثر، فكان والده كل عام يشتري له أورج جديد كتحفيز له على تطوير موهبته.

خالد سليم

وعلى الجانب الآخر، فكان والده صارمًا في العقاب، كي يجعلهم "ناشفين" مثلما وصف الفنان في أحد اللقاءات التليفزيونية، فقال: " كان بيضربني ويمنعني إني ملعبش مع أصحابي لكن مع شوية دلع، لأننا ولاد وكان عاوزنا نكون ناشفين، والحمد لله عرف يعلمنا الاحترام والمسؤولية "، كما أجبره على دراسة اختصاص آخر غير الفن؛ كي يكون له مستقبل مضمون.

أزمات في حياة خالد سليم

أما عن الأزمات التي مر بها الفنان خالد سليم في حياته، كان أولها زيادة وزن، فالجسم المثالي الذي يراه المشاهد الآن جاء بعد مجهود ومعاناة من التنمر.

وقال خالد سليم أثناء استضافته فى برنامج "كتاب الشهرة" للإعلامى على ياسين أنه كان متواجد في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون عليه ويتنمرون عليه بشكل هستيري وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري.

واستكمل خالد سليم: "أول ما روحت البيت دخلت المطبخ وقعدت أكل وأعيط وزوجتي دخلت عليا وقالتالي أوعى تعمل كده وكبر دماغك.. هي كانت سند لي وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي وده صعب جداً".

وأضاف: "وصل وزني 130.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي".

خالد سليم

أما عن أزمة كتفه، فقام بإجراء فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن وبعدها تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة وبعدها حدث انتفاخ من الانقطاع فضلاً عن عدم تحرك القدم الأيسر.

وظهر خالد سليم متأثرًا بإصابة والدته بمرض السرطان، فقرر حلاقة شعره على الهواء أمام جميع المشاهدين، تضامنًا معها.

وقال خالد سليمً: "أنا هعمل حركة، بس مش عاوز حد يفهمها غير أني بعملها علشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده، وكل الناس اللي فقدت أحد حبابيهم بسبب المرض الصعب ده.. ربنا يتمم شفاهم على خير".