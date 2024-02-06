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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيثم نبيل يطلق أحدث أغانيه .. كان لينا ناس

هيثم نبيل
هيثم نبيل

أطلق الفنان هيثم نبيل، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان «كان لينا ناس» من ألبوم زي زمان، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب إضافة إلى منصات الموسيقى المختلفة .

 

 

أغنية «كان لينا ناس» من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع حسن النجار، وتقول كلمات الأغنية: "كان لينا ناس وكانوا لينا أغلى ناس كانوا الأمان دايما ورانا مهما كان كان،  ياما كان وخدنا منهم الزمان بعدنا ليه عن اللي عاشوا لينا، ليه بعدنا روحنا ليه وأب شالنا عجز انشغلنا عنه ليه ترد فيه الحياة، لو شاف ولاده حواليه مقصرين في حق أهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين ندمانين، على كل لحظة كنا فيها مش قريبين وسبنا اغلى ناس وروحنا للمزيفين ندمانين، عايشين بيقتلنا الحنين مقصرين في حق أهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين، بس نكتشف خلاص فات الأوان واتغيرت كتير ملامح المكان فارقونا كلنا راحوا لاجمل مكان ورغم بعدنا اتمنولنا كل خير".

 

ألبوم هيثم نبيل الجديد

 

 

ويطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة، ويضم عدة أغاني يتعاون خلالها مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

 

وقال هيثم نبيل:" بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى اغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة".

 

 

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات، كما قدم عدة أفلام منها "هارلي"..

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