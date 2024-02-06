الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يضم محمد هاشم مدافع الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حصل النادي المصري البورسعيدي، على خدمات محمد هاشم، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أتم المصري التعاقد مع اللاعب بعدما رفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي، لينضم هاشم لصفوف الفريق البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم لصفوف الفريق، بداية من الصيف المقبل.

ودعم المصري صفوفه بعدة صفقات مميزة، خلال المرحلة الماضية بحثا عن العودة لمنصات التتويج، في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يتمتع به الفريق حاليا.

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