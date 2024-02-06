أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة كأس الرابطة .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.