بوكيتينو عن تشيلسي: "مشروع مثير ونعلم صعوبته"

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على أن البلوز يعد مشروعًا مثيرًا، كما أنه يعلم صعوبته قبل تولي تدريبه.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي بنظيره أستون فيلا، في المباراة التي يشهدها ملعب "فيلا بارك"، حيث تنطلق المباراة في العاشرة من مساء الغد الأربعاء.

وأضاف المدرب الأرجنتيني تصريحاته: "المشجعون يرغبون في رؤية مدى الاهتمام الذي نقدمه، أعدكم بأن اللاعبين يريدون الفوز بالمباريات".

وتابع بوكيتينو تصريحاته: "لاعبي تشيلسي يجدون معاناة كبيرة خلال الفترة الماضية، ويشعرون بالمسؤولية، إنهم في حاجة ماسة للشعور بالحب، لكنهم يتفهمون الوضع".

وكان تشيلسي قد تلقى خسارة من نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 4/2، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق الأزرق.