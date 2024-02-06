على طريقة فيلم "الجزيرة".. ضبط مرتكبي واقعة إطلاق النيران على سرادق عزاء في قنا

ضبط قطاع الأمن العام، على مرتكبي واقعة إطلاق النيران على سرادق عزاء بإحدى قرى محافظة قنا وتوالت النيابة التحقيق .

على طريقة فيلم “ الجزيرة ”..القبض على مرتكبي واقعة إطلاق النيران على سرادق عزاء في قنا

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة عدد من المواطنين بطلقات نارية داخل سرداق عزاء في قرية الحسينات مركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما قام فريق بحث من مديرية أمن قنا ومفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ملاحقة مرتكبى الواقعة وتحديد هويتهم وضبطهم.

وكشفت التحقيقات إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيي أبوتشت المركزي وقنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات بان المتهمين في الواقعة محمد.أ.ع.ع 40 عاما، ونجله سلامة 17 عاما، بسبب خلاف نشب بين المتهم الثاني وأحد المصابين، وأحضر على إثرها المتهم الأول بندقية آلية وأطلق النيران بشكل عشوائي داخل سرداق العزاء، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بطلقات نارية.

وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.