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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر عاشور يحتفل بتصدر "هيجيلي موجوع" كأفضل أغنية على أنغامي

تامر عاشور
تامر عاشور

احتفل النجم تامر عاشور مع جمهوره ومحبيه، بتصدر أغنية "هيجيلي موجوع" كأفضل أغنية على تطبيق "أنغامي" هذا الأسبوع، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

أغنية هيجيلي موجوع

 "هيجيلي موجوع" أفضل أغنية على أنغامي 

نشر تامر عاشور، منذ أيام، عبر "إنستجرام" بتصدر الأغنية الترند قائلاً: "المركز الـ 13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، المركز الـ 75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب، والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان".

 

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد احتفل بحفل زفافه مؤخرا على المذيعة نانسي نور وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامى جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هانى فرحات وغيرهم .

 

وكانت قد احتفلت نانسي نور مؤخرا بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر عاشور وكشف عن هذا الأمر من خلال مشاركة جمهوره بعدد من الصور عبر صفحته .

تامر عاشور
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