سناك لذيذ| طريقة عمل سلطة الدوريتوس بصلصة المايونيز الحارة

سلطة الدوريتوس بصلصة المايونيز الحارة من السلطات السريعة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها كسناك شهي يمكن تناوله أثناء مشاهدة التلفاز، أو عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة الدوريتوس بصلصة المايونيز الحارة

طريقة عمل سلطة الدوريتوس بصلصة المايونيز الحارة

المقادير

- للصلصة :

المايونيز : 4 ملاعق كبيرة (حار)

صلصة فرنسية : ملعقة كبيرة (أو تتبيلة فرنسية)

الكاتشاب : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- للسلطة :

دوريتوس : حسب الرغبة (وهي عبارة عن رقائق مقلية جاهزة)

خس : 8 ورقات (مقطع)

فلفل ملون : 2 حبة (أو خضراء / مفرومة ناعم)

الزيتون : ربع كوب (شرائح)

الفاصوليا الحمراء : نصف علبة

خيار : 1 حبة (مفروم ناعم)

الجزر : 1 حبة (مبشور)

طريقة التحضير

ضعي المكونات التالية في وعاء، الخس، والفليفلة، والذرة، والزيتون شرائح، والفاصولياء الحمراء، والخيار، والجزر.

كسري القليل من شيبس الدوريتوس، وضعيهم فوق خليط الخضراوات وقلبيهم جيداً.

ضعي مكونات الصلصة في وعاء واخلطيها وأضيفيها على السلطة، وقلبي جيداً.

ضعي السلطة في طبق، وفوقها باقي كمية الدوريتوس، ثم أضيفي المايونيز على الوجه، وقدميها فوراً.