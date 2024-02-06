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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بروتوكول تعاون لتنفيذ دراسة اقتصادية حول "الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني"

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "باكستر إيجيبت" للرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتورة رضوى عبد الكافي مدير قطاع تسجيل الأدوية والمستلزمات بأفريقيا من جانب شركة "باكستر".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارة الصحة وشركة "باكستر" في تنفيذ دراسة اقتصادية لتحليل الأثر المالي والإكلينيكي لخدمات الغسيل الكلوي البريتوني، والتي تنفذها شركة "أكسيت".

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع شركتي "أكسيت" و"باكستر"، نموذج الدراسة الاقتصادية التي يتم تنفيذها والمشتملة على المدخلات والمتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة التكلفة الاقتصادية والعائد الاكلينيكي للغسيل البريتوني وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، فضلاًعن بحث الحلول الممكنة لاستخدامه وتحديد المرضى المستفيدين منه.

 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة 

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