" التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال".. ورشة عمل بتعليم قنا

تابع الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، يرافقهما محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، تنفيذ ورشة عمل التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال، المنعقدة بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد إسلام الرسمية للغات بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال طارق سعيد إبراهيم نائب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن ورشة العمل من تنفيذ إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، و تهدف إلي صقل مهارات معلمات رياض الأطفال.

شيرا إلى أن الورشة استهدفت معلمات رياض الأطفال بمدارس إدارات " أبو تشت - فرشوط - نجع حمادي - الوقف - دشنا " التعليمية.

حاضر خلال ورشة العمل، صالح مراد، ومحمد أبو القاسم موجها اللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية للغات، و عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بنجع حمادي.