متحدث "الزراعة": حققنا زيادة بالإنتاج نتيجة للتوسع ونهتم بالجودة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الاهتمام بقطاع الزراعة والصادرات الزراعية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع الزراعي من أجل زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية.

ونوه بانه يتم التوسع في زيادة الرقعة الزراعيةمن خلال مشروع توشكا والدلتا الجديدة، وسيناء، أضافة الكثير من المساحات الزراعية، والانتاج الزراعي،موضحًا أن هناك مشروعات آخري هدفها جودة المنتج الزراعي الذي يصل لـ المستهلك سواء بالداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، منوهًا بأن الوزارة عملت على تطبيق المعايير الخاصة بكل دولة، لزيادة الصادرات.

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي يجب أن يتداخل في قطاعات الدولة كافة، مؤكدًا على أهمية هذا التحول.

وتم البدء بتطوير "كارت الفلاح" لتحقيق حوكمة صحيحة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



حصر المحاصيل الزراعية:



وفي سياق آخر، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر كان يتم يدويًا في السابق.

كما يتم استخدام تطبيقات الإرشاد الزراعي الرقمي للتواصل مع الفلاحين والمزارعين، ويُعتبر "كارت الفلاح" ملفًا يمكن إضافة معلومات متعددة إليه لتسهيل التعامل مع المزارعين.

وهناك جهود مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الري، حيث يتم العمل كوزارة واحدة.

وتجتمع لجنة تنسيقية بين الوزارتين شهريًا لمناقشة الموضوعات المشتركة، ويُؤكد الوزير أن الحكومة الحالية تعمل بتنسيق وتعاون وليس في جزر منعزلة.