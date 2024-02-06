وزارة الرياضة ترفض الأجنبي والجبلاية تستقر على حسام حسن لقيادة الفراعنة

مع اقتراب نهاية فترة مجلس اتحاد الكرة

علمت الوفد أن اتحاد الكرة قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر، و تم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).



وكانت الأيام الأخيرة شهدت خلافا بالرأي بين اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة حول اختيار مدير فني جديد يتولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته.



وكان هناك لدى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رغبة في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد ألا أن هذا الأمر تعارض مع رؤية وزارة الرياضة التي رفضت المدرب الاجنبي، وطالبت اتحاد الكرة بالتعاقد مع مدرب وطني لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة خاصة مع ارتباط المنتخب الوطني بمباريات هامة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث يلعب الفراعنة مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبلة.



وفي حال التعاقد مع أجنبي ستكون هناك صعوبة في الاستغناء عن خدماته في حال فشله أو تقديم مستوى أقل من المطلوب مع ضرورة اعطاء الحق للاتحاد المقبل في اختيار جهاز فني يتفق مع رؤيته الفنية.



وعلمت الوفد أن هذا الاتجاه تم التوافق عليه من قبل اتحاد الكرة، بهدف إنهاء الأزمة في الوقت الحالي، واعطاء فرصة للمدرب الوطني، في ظل صعوبة الحصول على العملة الصعبة، ودفع الشرط الجزائي لفيتوريا بعد فسخ العقد التي بلغت قيمتها 600 ألف يورو لتقليل النفقات الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية، مع التأكيد في حال نجاح الجهاز الفني في المباراتين قد ترجح كفة استمراره في المرحلة القادمة، وفي حال فشله سيتم الاستغناء عنه دون الدخول في أزمات أو شروط جزائية أو خلافه.



وكان اتحاد الكرة قرر اقالة روي فيتوريا من قيادة منتخب مصر، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخروج الفراعنة من دور الـ 16 على يد الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح، وسط سخط وغضب جماهيري كبير.

