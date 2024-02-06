محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 حيث تابع "مختار"اعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن طلخا وحي شرق المنصورة وبلقاس.

قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال الانتهاء من اعادة رصف ورفع كفاءة شارع كامل ليله بمدينة طلخا احد اهم الشوارع والمحاور المروريه بالمدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لاصله ضمن اعمال الخطة الاستثماريه للعام المالى 2023 /2024 بداية من سنترال طلخا باتجاه شركة كهرباء طلخا ومصنع الدلتا للاسمدة.

واكد محمد امين رئيس احي شرق المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع بنطاق الحى حيث يتم رصف ورفع كفاءة شارع نصر الاسلام بعزبة الشال ضمن اعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام.

واوضح المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعه اعمال الخطه الاستثماريه تمهيدا لوضع الطبقه النهائيه لاعمال الرسم ومتابعه اعمال تطوير المناطق الغير مخططة بالمدينه حيث تجري أعمال الرصف بشارع الجراج ضمن أعمال الخطه الاستثمارية للتأكد من الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الفنية بالتوازي وان يتم التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقرر في هذا الشأن.

وفي ذات السياق اكد مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.