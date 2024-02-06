إيتو يستقيل من رئاسة الاتحاد الكاميروني و الأعضاء يرفضون

تقدم النجم الكاميروني ونجم منتخب أسود الكاميرون السابق صامويل إيتو بأستقالته من رئاسة الأتحاد الكاميروني لكرة القدم إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني بعد اخفاق اسود الكاميرون في النسخة الحالية لكأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وخروجهم من الدور ثمن النهائي للبطولة على يد منتخب نيجيريا .

و في بيان رسمي أصدره بليز دجونانج الأمين العام للأتحاد الكاميروني قال : تقدم صباح الثلاثاء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بأستقالته إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني ودعا أعضاء اللجنة إلى نفس الإجراء الا ان الأعضاء قرروا الاستمرار في مناصبهم وطالبوا الرئيس بالاستمرار في منصبه .

وأضاف البيان : ان أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا قرار الرئيس ودعوه للاستمرار لكامل مدته حتى عام ٢٠٢٥ للاستمرار في تطوير وبناء الكرة الكاميرونية .

و يواجه صامويل إيتو ثورة كبيرة داخل اعضاء الأتحاد الكاميروني بسبب اسلوب ادارته الديكتاتوري على حد وصفهم واستبداده بالقرارات إلى جانب تهم الفساد والتلاعب في نتائج المباريات والتربح من خلال عقد رعاية الأتحاد الكاميروني لكرة القدم مع احدي شركات المراهنات وتم تقديم شكاوي ضده في الاتحادين الأفريقي والدولي .

على جانب اخر رفض العضو المعارض جيباي جاتاما استقالة صامويل إيتو بالطريقة ابتي تقدم بها مؤكدا انه كان عليه تقديم الاستقالة إلى الجمعية العامة التي انتخبته هو واعضاء اللجنة التنفيذية وليس إلى اللجنة التنفيذية التي تواجه اتهامات هي الأخرى بالتقصير .