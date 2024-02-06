صلاح يوجه رسالة لـ فيتوريا بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

وجه الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر، رسالة وداعية للبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة، بعد رحيله عن قيادة منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا، والأداء المخيب في البطولة.

كتب محمد صلاح عبر موقع تبادل الصور "انستجرام": شكرا لك على كل شئ، اتمنى لك كل التوفيق في المستقبل.

طارق السعيد: فيتوريا تربح مادياً من اتحاد الكرة ولم يضف جديداً للمنتخب

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق أن البرتغالى روي فيتوريا تربح مادياً من قيادته للفراعنة خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه لم يضف أى جديد للكرة المصرية.

أضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" :" فيتوريا لم يضف أى جديد للكرة المصرية ولكنه تربح مادياً من توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر،وهذا المدرب فشل مع الفراعنو وكان لا بد من رحيله".

وواصل السعيد:" محمد يوسف من المدربين الكبار،ومثقف جداً وأعتقد أن منصبه الحالى فى منتخب مصر تعويضا له عن مسيرته القوية فى الملاعب والتدريب".

وأكمل:" أتمنى أن يتم تغيير خريطة المنتخب فى الفترة القادمة والاختيارات تتم على رؤية واحترافية حتى يعود الفراعنة لسابق عهدهم فى النجاح".