محافظ القاهرة: المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث على أجندة الأمم المتحدة 

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أهمية المنتدى الحضري العالمي، والذي يُعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العالم خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبل محافظ القاهرة وفد منظمة UN Habitat وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضرى العالمى 2024 .

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، لتخرج بالصورة التى تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر .

وأكد أعضاء الوفد على أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والحجم والأهمية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد شهد المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة للاعلان عن الترتيبات التى تتم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٢ إلى ٣ مارس ٢٠٢٤ بالعاصمة الإدارية ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

شهد المؤتمر د . محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ونواب عدد من المحافظين الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية، وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والسياحة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى، فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.