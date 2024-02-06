بعد تراجع الدولار.. اقتصادي: الرقابة على الأسواق ضرورة لخفض الأسعار

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الانهيار الذي يشهده الدولار في السوق السوداء يرجع لثلاثة أسباب أولهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة السوق السوداء ومكافحة الأجهزة الأمنية لمواجهة المتلاعبين والمتاجرين في العملة التجارية بالسوق الموازية.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن من بين أسباب الانخفاض التقارير الخاصة باجتماعات مصر مع صندوق النقد الدولي وطلب زيادة تمويل تصل إلى 12 مليار دولار، فضلًا عن بعض الآراء الخاصة باستثمارات العربية على مستوى أراضي في منطقة رأس الحكمة أو التعاون بين مصر والسعودية في مدينة الإنتاج الإعلامي أو المدينة الترفيهية الجديدة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل تلك الإجراءات تساعد في دخول العملة دولارية للسوق المصرية، بالإضافة للإجراءات الأمنية التي تساعد في خفض قيمة الدولار، التي انعكست بطبيعة الحال على الأسواق ومن بينها الحديد.

وشدد على أهمية وضرورة الدور الرقابي للأجهزة الحكومية ومراقبة الأسواق ودعم المواطن في هذه المرحلة، للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن انخفاض الدولار يعيد تقيم الرؤية حتى يشعر المواطن بتحسن المعيشة.

واختتم: محتاجين نستقر ونحافظ على استمرارية هبوط الدولار.

أسعار الدولار بالسوق السوداء

وشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء، إذ تراجع لـ50 جنيهًا، بفارق 20 جنيهًا.

وكان الدولار المصري تجاوز حاجو الـ 70 جنيهًا بالسوق الموازية.