ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية الترم الأول 2024 برقم الجلوس والاسم
يترقب طلاب الشهادة الإعدادية 2024 موعد ظهور النتيجة، لمعرفة كل طالب منهم نتائج تحصيله الدراسي هذا العام، حيث في الفترة الأخيرة ظهرت نتائج الكثير من المحافظات ولكن محافظة الشرقية لم تكن منهم حتى الآن، فقد انتهت بعض المحافظات من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب وبعض المحافظات مازالت إلى الآن عمليات التصحيح مستمرة بها، تابع معنا هذا المقال.
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية الترم الأول 2024 برقم الجلوس
انتهى كنترول تصحيح كراسات الإجابة للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، أعمال رصد الدرجات ومراجعتها، وذلك تمهيدا لإعلانها، وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر عرض النتيجة، على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعتمادها وإعلانها عبر موقع الالكتروني للمحافظة، مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء علي حد أقصي .
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.
وسبق أن شدد على مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه وضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.
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كان قد تقدم للامتحانات 141 ألفا و302 إعدادية عامة في 775 لجنة، 1100 نظام المهني في 10 لجان، و71 مدارس الأمل لضعاف السمع في 8 لجان، 12 طالبا في لجنة واحدة للمكفوفين، و5 طلاب في مستشفى 57357.
نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2024
ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، ويمكنكم من خلالنا عبر الوفد حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الشرقية:
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنايات التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلبيس التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العاشر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مشتول التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منيا القمح التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو حماد التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القرين التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ديرب نجم التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ههيا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الإبراهيمية التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو كبير التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر صقر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أولاد صقر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فاقوس التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحسينية التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة صان الحجر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منشأة أبو عمر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الصالحية التعليمية 2024.
توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024
أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024 فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):
- بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة.
- بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
- بالنسبة لـ مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.
- بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
- بالنسبة لـ مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.
- المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.
- بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة.
- بالنسبة لـ مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.
- بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.
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