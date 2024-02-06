ظهرت رسميًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية الترم الأول 2024 برقم الجلوس والاسم

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية 2024 موعد ظهور النتيجة، لمعرفة كل طالب منهم نتائج تحصيله الدراسي هذا العام، حيث في الفترة الأخيرة ظهرت نتائج الكثير من المحافظات ولكن محافظة الشرقية لم تكن منهم حتى الآن، فقد انتهت بعض المحافظات من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب وبعض المحافظات مازالت إلى الآن عمليات التصحيح مستمرة بها، تابع معنا هذا المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية الترم الأول 2024 برقم الجلوس

انتهى كنترول تصحيح كراسات الإجابة للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، أعمال رصد الدرجات ومراجعتها، وذلك تمهيدا لإعلانها، وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر عرض النتيجة، على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعتمادها وإعلانها عبر موقع الالكتروني للمحافظة، مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء علي حد أقصي .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

وسبق أن شدد على مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه وضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.

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كان قد تقدم للامتحانات 141 ألفا و302 إعدادية عامة في 775 لجنة، 1100 نظام المهني في 10 لجان، و71 مدارس الأمل لضعاف السمع في 8 لجان، 12 طالبا في لجنة واحدة للمكفوفين، و5 طلاب في مستشفى 57357.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، ويمكنكم من خلالنا عبر الوفد حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الشرقية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنايات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلبيس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العاشر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مشتول التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منيا القمح التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو حماد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القرين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ديرب نجم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ههيا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الإبراهيمية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو كبير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أولاد صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فاقوس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحسينية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة صان الحجر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منشأة أبو عمر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الصالحية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية الترم الأول

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024 فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):