مرفق الكهرباء يكشف طرق الوقاية من مخاطر الدفاية

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية.

وجاءت المخطار كالآتى:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الاقل.