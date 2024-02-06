الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مرفق الكهرباء يكشف طرق الوقاية من مخاطر الدفاية

الحماية من مخاطر
الحماية من مخاطر الدفاية

 أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية.

 وجاءت المخطار كالآتى:
1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الاقل.

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