الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرة خير بانخفاض أسعار السلع الغذائية في هذا الموعد

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاعات التي تحدث في أسعار الدولار تؤثر على السلع والمنتجات الغذائية كافة بشكل سريع.

وأضاف الشاهد في تصريحه لـ"الوفد"، أنه على النقيض تمامًا عند تراجع أسعار الدولار لا يحدث انخفاض في السلع الغذائية إلا بعد وقت لحين استقرار سعر الصرف تمامًا.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن حركة الارتفاع والانخفاض في أسعار الدولار سريعة جدًا وغير مبررة مما أحدث اضطراب في الأسواق، موضحًا أنه إذ استقر السعر وواصل الأخضر انخفاضه، ستشهد المنتجات الغذائية لو استقرار لمدة أسبوعين هنلاقي انخفاض تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين القادمين.

وتابع: لا يوجد قانون أو مادة في جهاز حماية المستهلك يجبر التاجر على البيع بسعر محدد، إلا فيما يخص الـ7 سلع التي أقرتها الحكومة وهم:- الزيت، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وناشد المواطنين بإبلاغ الغرفة التجارية التابعة لمنطقة السكن الخاصة بهم في حالة ضبط أي تاجر يخالف بالأسعار التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

أسعار الدولار بالسوق السوداء

وشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء، إذ تراجع لـ 50 جنيهًا، بفارق 20 جنيهًا، وكان الدولار المصري تجاوز حاجز الـ 70 جنيهًا بالسوق الموازي.