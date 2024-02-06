"الانفجار السكاني وتداعياته الاقتصادية" ندوة بمجمع إعلام نجع حمادى

نظم مجمع اعلام نجع حمادى شمال محافظة قنا، يوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الانفجار السكاني وتداعياته الاقتصادية على الأسرة، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار اسرتك ثروتك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

حاضر فى الندوة حسن عثمان وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، و شارك بالحضور عبد اللاه ابو المجد مدير قصر ثقافة نجع حمادي.

افتتحت الندوة ماجدة صالح مديرة مجمع اعلام نجع حمادي، موضحة دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعي بين المواطنين في مختلف القضايا، وذلك عن طريق إطلاق الحملات المختلفة في شتى المجالات.

وبدء حسن عثمان وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، المحاضرة موضحا حجم ما الت إليه المشكلة السكانية في مصر حيث تعد مصر الدولة الأولي افريقيا التي تعاني من التكدس السكاني.

وتخطى تعداد السكان حاجز المليون مما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات الموازية لتلك الزيادة الكبيرة، فتلك الزيادة أدت إلى التهام أي محاولات تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن مما أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن بحيث أصبحت المتطلبات تفوق الدخل واي محاولة تبذلها الدولة لدعم المواطن من مبادرات مثل حياة كريمة تكافل وكرامة لتجنى الثمار المطلوبة ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة وعدم توافر فرص العمل الكافية والتي تتناسب مع ارتفاع عدد السكان.