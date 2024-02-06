رفع كفاءة طريق بحطيط أبو حماد بتكلفة 24 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق أبو حماد / المسيد /الحلمية / بحطيط بدائرة مركز أبو حماد بطول 11.5 كم ومتوسط عرض 11 متر، وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، والذي يمثل محوراً مرورياً جديد يربط بين مدينتي أبو حماد وبلبيس، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة أبو حماد، ويوفر الوقت والجهد على المسافرين.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من مدينة ابو حماد وصولاً لقرية بحطيط بطول 6 كم، بالإضافة إلى تغطية ترعة الـ 6 عيون الموازية للطريق بطول 1100 متر، وبتكلفة 12 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءا من قرية بحطيط وصولاً لقرية الحلمية بطول 5.5 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق، ليتم وضع طبقات الأساس والتشريب والطبقة السطحية، تمهيداً لأعمال الرصف النهائية وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال الطريق، ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد، ليساهم الطريق في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.