رفع 810 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

وأكد أنه تم رفع 560 طن مخلفات بلديه و110طن اتربه و 140طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه وتم كذلك زراعه عدد 700 شجره مثمره بمدينة المنصورة بالمدينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3)ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصور.

وأشار إلى انه تم تقليم أشجار محيط ميدان الشهداء وميدان ام كلثوم وتقليم أشجار النخيل بشارع سعد زغلول وحديقه شجره الدر وعروس النيل وحديقه الفردوس و الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وتم زراعه الاشجار المثمره وأشجار الزينه بميدان الشهداء و ام كلثوم و ميدان المحافظه في إطار استعداد المحافظه لاعياد الدقهليه وتم ترميم ارصفه شارع الجمهوريه أمام بوابه الجامعه

وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وسعد زغلول والطريق الدائري وتم رفع الأتربة بالطريق الدائري و شارع عبد السلام عارف وتم غسيل ارصفه شارع الجيش و ميادين ام كلثوم و الشهداء ورمسيس كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و ميدان الشيخ حسانين وشارع بورسعيد وشارع السكه الجديده والسكه القديمه ومشعل وشوارع النخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشارع محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه وشارع السيد سليم.

وأكد انه المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.