تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بسوهاج

عقدت اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة بمحافظة سوهاج أولى إجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وحضور الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة والمهندسة هبة محمد عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان وأشرف مشرف مدير إدارة البيئة بمحافظة سوهاج والتي شكلت بقرار رقم 2 لسنة 2024 من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للوقاية والحفاظ على صحة مواطنيها من الأمراض المعدية المختلفة .

وناقشت اللجنة في أول إجتماعاتها آليات وأولويات العمل لمكافحة الأمراض المعدية و كيفية الوقاية منها والقضاء على البؤر التي ربما قد تكون عائل لنواقل الأمراض المعدية .



ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة لديها نظام ترصد قوى وكوادر مدربة لافتاً إلى أن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لديه رؤية ثاقبة وتشكيل تلك اللجنة أمر هام ولابد من تعاون جميع الجهات للحفاظ على المكتسبات الصحية والتخلص من الأسباب التي قد تؤثر على صحة المواطن .

وأشار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، إلى ضرورة التنسيق بين جميع المديريات والوحدات المحلية للوصول لأفضل النتائج المرجوة موضحاً أن المواطن السوهاجي يحظى بإهتمام كبير على جميع المستويات.