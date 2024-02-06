سقوط عصابة الإتجار بالمواد المخدرة في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم عصابة للإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجراحي وبحوزتهم كمية متنوعة من المخدرات تقدر بـ6.5 كجم شابو وهيروين وحشيش، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لوحدة مكافحة المواد المخدرة بقيام 4 أشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتحري عنهم وبينهما 2 لهما معلومات جنائية وبحوزتهم 2،490 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1،750 كيلو جرام لمخدر الشابو و1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وطبنجة وبندقية آلية وعدد من الطلقات النارية وميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبسؤال المتهمين عن ما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بحيازة المخدرات للاتجار بها والأسلحة النارية للدفاع عن النفس والهواتف للتواصل مع العملاء من متعاطي المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .