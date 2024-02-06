زراعة الإسكندرية: المحاصيل الشتوية سليمة ونعمل على مكافحتها

ْحرص الدكتور نبيل الششتاوي - وكيل مديرية الزراعة بالإسكندرية، على طمئنة المواطنين على المحاصيل الشتوية للبطاطس والقمح مؤكدا انها لم يصيبها اى تسوس ولم يوجد بها اى اصابات شتوية تصيب المحاصيل .

وأضاف الدكتور الششتاوى، اجرى وفد ارشادى ريفى تابع لمديرية الزراعة فى الإسكندرية، معاينة حقلية ميدانية لمحاصيل القمح والبطاطس فى قرى الاسكندرية ، الثلاثاء، لرصد اى إصابات شتوية تصيب المحاصيل والعمل على مكافحتها على الفور للحفاظ على المحصول .

وقال نبيل ششتاوى، وكيل وزارة الزراعة فى الإسكندرية، أن الجولة تأتي في اطار مواصلة أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية ، بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات،والتى شملت 21 محافظة ومديرية زراعية .

وأوضح الدكتور ششتاوى وكيل الزراعة، أن الفريق الإرشادى الريفي بمحافظة الإسكندرية، ضم كل من الدكتور رمضان محمد بهي الدين، من معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور ممدوح عبدالمنعم عشماوي، بمعهد بحوث أمراض النبات، والدكتورة ثناء حمد عبدالسلام،بمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ،والدكتورة منى عبدالكريم عبدالظاهر ، بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور عبدالحميد مصطفى حماده ، بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية،والمهندس أيمن فتحى، مسئول الإرشاد الزراعى بإدارة العامرية

وقال الدكتور رمضان بهى الدين بمعهد البحوث، أن الفريق قام بالمرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والبطاطس بقرية أبو سمبل ٢، و فحص النباتات للتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه ؛ كما تم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول المعدلات السمادية اللازمة ،الرى ، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش وإستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى الفريق .