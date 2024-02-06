ضعف المياه عن عدة مناطق في سوهاج لمدة يومين.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاة وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا ولمدة ثلاث ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الضعف خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير الخزان الأرضى بمحطة مياه المنشاة المرشحة السطحية.

وتناشد الشركة، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 ومن أي تليفون