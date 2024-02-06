مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك فى معرض اسطنبول الدولى للسفر والسياحة ٢٠٢٤

أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة فى مجال الضيافة فى مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى عن مشاركتها فى معرض اسطنبول الدولى للسفر والسياحة ٢٠٢٤ الذى سيقام فى الفترة من ٦–٩ فبراير الجارى فى مدينة اسطنبول بتركيا.

كامل أبوعلي

وأكد رجل الأعمال كامل أبوعلى دعمه الكامل للسياحة المصرية مع بداية عام ٢٠٢٤ من خلال المشاركة فى المعارض الدولية مؤكدا أهمية السوق التركى طول العام على مصر وبالأخص شرم الشيخ والغردقة..

وفى نفس الإطار أشار محمد عيد سليمان–مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بإن مشاركة المجموعة لأول مرة هذا العام تهدف البحث عن تنمية الأسواق الجديدة والواعدة كالسوق التركى والذى حقق أرقامًا كبيرة بنهاية العام الماضى ومع بداية العام الحالى على شرم الشيخ، وبالأخص بعد التسهيلات المقدمة للاتراك فى التأشيرات.