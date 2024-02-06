استغاثة أممية عاجلة بشأن انتهاكات الاحتلال بغزة

في استغاثة عاجلة.. دق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ناقوس الخطر بشان الأوضاع الإنسانية المزرية التي وضع فيها الاحتلال الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلن المكتب الأممي أن أكثر من نصف سكان القطاع مكدسون برفح الفلسطينية على حدود قطاع غزة مع مصر والمناطق المحيطة بها.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع، في الوقت الذي يبلغ عدد أهالي غزة نحو 2.2 مليون مواطن فلسطيني.

وقالت المقررة الأممية الخاصة في الأراضي الفلسطينية إن استهداف إسرائيل شاحنة مساعدات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

فيما اعتبرت المقررة الأممية الخاصة أن استهداف شاحنة المساعدات يقوض جهود الإغاثة ويفاقم المعاناة بخلاف ما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وذكرت المقررة الأممية الخاصة أن خطر الإبادة الجماعية صارخ للغاية ويجب اتخاذ تدابير عاجلة ضد إسرائيل وليس الأمم المتحدة، مشيرة بذلك إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.