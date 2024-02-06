الحبس سنة للمتهمين بسرقة الشقق في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشارمحمد السماحى بحبس 3 عاطلين سنة مع الشغل بتهمة سرقة الشقق السكنية.

وأدلى المتهمون بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمون إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون".



وأضاف المتهمون أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتأكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا أنهم يتقاسموا المسروقات فيما بينهم.



بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، وإصدار القرار السابق.