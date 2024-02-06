انفجار أنبوبة بوتاجاز .. البحث عن اثنين من المصابين وإغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر بالقليوبية

كشفت التحريات الاولية في واقعة انفجار أنبوبة بوتاجاز بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب علي طريق كفر حمزة شبين القناطر،معرض من دور واحد نتيجة الانفجار،و المكان عبارة عن غرفتين وحمام، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

انفجار أنبوبة بوتاجاز .. جار البحث عن أثنين من المصابين وإغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر بالقليوبية

كما أصيب مالك المعرض واثنين من أبنائه بحروق جاري البحث عنهم تحت الانقاض ، جراء حريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجاري البحث عنهم تحت الأنقاض.

وجاري التعامل فور وقوع الحادث بحضور رئيس مجلس المدينة ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، كما تم إغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر حفاظا على أرواح المواطنين من وجود خط غاز وجاري التعامل معه.

كما شهدت منطقة شبين القناطر وبالتحديد بجوار تل اليهودية حادث انفجار أنبوبة، مما أسفر عنه نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة الانفجار، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.