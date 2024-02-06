طقس مائل للدفء مشمس نهاراً بالإسماعيلية

لليوم الثاني على التوالي يسود طقس مائل للدفء نهارا على الأجواء بالإسماعيلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى على محافظة الإسماعيلية 21 درجة مئوية والصغرى 9.ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس شديد البرودة في الأجواء مع رياح متقطعة تزيد من الإحساس بالبرودة .

وشهدت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية انتظاما في ساعات النهار .فيما شهدت الحركة التجارية بالاسواق التجارية انتظاما مع تحسن حالة الطقس .

وكانت الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة لفوق المتوسط على مناطق متفرقة من المحافظة .وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أية طواريء ناتجة عن موجة تقلبات الطقس التي تشهدها الإسماعيلية حاليا.

ويقول المدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها .

واكد أن هناك متابعة لتغيرات حالة الطقس من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وتعليمات للتعامل الفورى مع الأزمات بكافة أنواعها.

